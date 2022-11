Roberto Carlos, ex terzino dell'Inter e grande rimpianto nerazzurro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Come finisce Juve-Inter? Sarà molto tattica: nessuno dei due può sbagliare. L’Inter deve consolidarsi, la Juve recuperare e rilanciarsi nel morale. Per me l’Inter è leggermente favorita».BRASILIANI JUVE - «Danilo, Alex Sandro, ma pure Bremer hanno le potenzialità per giocare nella Seleçao, anche se da noi la concorrenza è fortissima».MONDIALE SENZA ITALIA - «Manca un pezzo. Che l’Italia non partecipi mi dispiace molto. Credo che l’euforia post-Europeo possa avere giocato contro. Ma la vostra Nazionale è una delle più forti al mondo da sempre e saprà come rialzarsi».CHI VINCE - «Direi più che altro l’unica squadra che non può perderlo: si chiama Brasile....».