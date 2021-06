Il futuro di Cristiano Ronaldo è uno dei grandi interrogativi di questa sessione di calciomercato. Sicuramente, il campione portoghese, in questo momento, sta pensando solamente all'Europeo e a fare bene con la maglia lusitana. Su quello che sarà il suo avvenire, nel frattempo, è intervenuta una leggenda del Real Madrid, Roberto Carlos, ai microfoni della trasmissione radio Tutti Convocati: "Ancelotti? Conosce bene squadra e società. Quando il Real chiama devi dire sì, è felice di essere tornato, siamo qui per aiutarlo. CR7? Ha fatto tanto per il Real, tra i numeri 1 al mondo, lui è contento alla Juve, deve scegliere lui cosa fare".