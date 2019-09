Your browser does not support iframes.

Ha ormai raggiunto e superato quota 100.000 follower su Instagram e, a guardare i suoi scatti, meravigliosi e provocanti, non è difficile capire il motivo. Roberta Nosengo è una giovane modella che, tramite il popolare social network, fa impazzire i suoi fan con scatti in cui non nasconde la propria bellezza. Tra questi non anche uno con la maglia numero 10 di Paulo Dybala, a dimostrazione della propria fede bianconera. Un motivo in più per ammirare la sexy Roberta, che nel frattempo si è goduta l'estate e le meritate vacanze al mare.



Scoprite la splendida Roberta nella nostra gallery dedicata.