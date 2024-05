JUVENTUS WOMEN, INTERVISTA A ROBERTA APRILE

"Sono nata in porta" esordisce così Roberta, che dai pali sembra non abbia proprio intenzione di uscire. Classe 2000 è allaWomen da tre stagioni ed ha raccolto la maglia numero 1 lasciata in eredità da Laura Giuliani. Le difficoltà e le particolarità del ruolo dell'estremo difensore, gli aspetti su cui lavorare e quella chiamata della Juventus Women che le ha permesso anche di riavvicinarsi alla sorella Giorgia. Questo e molto altro nell'intervista che segue. (Montaggio video a cura di Andrea Menon)"Ho iniziato nel Siracusa calcio, giocavo con i maschi. Sono nata in un campo da calcio, da piccola papà è un preparatore dei portieri, da subito mi ha portata in campo. Abbiamo dei video di quanto avevo tre anni e mi insegnava come andare a terra"."Mi ha aiutata tantissimo, analizziamo partite e allenamenti anche di altre squadre. Ci diciamo le nostre idee, mi ha aiutato a capire il ruolo, il portiere non è un ruolo semplice. Mi ha insegnato quanto è importante la mente in questo ruolo. Non mi sono mai vista in altri ruoli, mi piacerebbe provare ma torno sempre in porta"."Ero con la Nazionale, in stanza, mi ha chiamata la mia procuratrice e mi ha parlato di un'interesse della Juventus, ho detto subito di sì. Poi mi ha chiamata Giuseppe Mammoliti il preparatore dei portieri e mi ha detto di farmi trovare pronta che mi aspettava".- "Sono andata a fare le visite, arrivata a Torino ero sulle nuvole non ci credevo. Arrivata al JMedical c'erano i fotografi, per me era tutto nuovo. Sono poi andata dal direttore Braghin a firmare il contratto ed ero felicissima. Entrare nel mondo della Juve con tutto questo a disposizione è impressionante, ancora adesso resto a bocca aperta"."Una maglia speciale. Quando sono arrivata non ho scelto, il direttore Braghin mi ha detto che avrei preso la maglia numero 1. Ero stupita, ma indossarla è un'emozione indescrivibile perché l'ha avuta Gigi Buffon che per me è stato un portiere fortissimo, uno dei miei idoli insieme a mio papà e Donnarumma"."Ho imparato tanto. Come stare fuori con questa maglia, l'importanza di essere un'atleta fuori dal campo anche sotto il punto di vista del riposo, in campo dal punto di vista mentale e tecnico. Piano piano sto affinando la mia tecnica. Indossare questa maglia significa tante cose, è un'emozione forte. La Juve in italia ha una grande trascorso, ha fatto tanto sia nel maschile che nel femminile, negli ultimi anni ha vinto quasi tutto"."Chiudere bene la stagione, poi si vedrà. Un sogno? Diventare il primo portiere della Juventus".