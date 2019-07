Arjen Robben si ritira dal calcio giocato. Ad annunciarlo è un comunicato apparso sull'agenzia ANSA, con lo stesso olandese che spiega la sua scelta: "E' senza dubbio la decisione più difficile che ho dovuto prendere in carriera, una decisione in cui 'cuore' e 'mente' si sono scontrati. Ho giocato nei sei maggiori tornei e ho indossato la fascia da capitano negli ultimi anni. Momenti indimenticabili che amerò sempre", le parole dell'esterno ex Bayern Monaco, squadra con cui ha militato nell'ultimo decennio e che ha lasciato proprio quest'estate insieme al compagno di sempre Franck Ribery. Un grande avversario della Juve che appende le scarpette al chiodo. E in bocca al lupo per ciò che verrà...