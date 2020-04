Paura per Arjen Robben. L'ex ala del Bayern ha rivelato la condizione di sua moglie: "Ha avuto il coronavirus. Fortunatamente tutto è andato bene, ma non è stata una bella esperienza. Si sentiva molto male, ma per fortuna ora è risultata negativa al tampone: sta meglio. La cosa peggiore è che sentiva una forte compressione sul petto, aveva difficoltà a respirare. Non è stata assolutamente una bella sensazione e poi ci sono voluti giorni per riprendersi. Non è che le cose migliorino da un giorno all’altro. Sono molto contento che adesso stia bene”. “Per fortuna abbiamo dei carissimi amici che ci hanno aiutato. Ci siamo trovati in una situazione strana, dalla quale non puoi uscire affatto. Abbiamo un cane e i nostri amici si sono presi l’incarico di portarlo fuori, poiché non potevo uscire di casa".