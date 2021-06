Il mondo arbitrale è pronto alla rivoluzione. Dopo l'elezione di Alfredo Trentalange come successore di Marcello Nicchi alla presidenza dell'AIA, cambierà anche il ruolo del designatore della CAN: dopo 4 anni, Nicola Rizzoli è pronto a dire addio. Al suo posto Gianluca Rocchi, che negli ultimi tempi si è occupato dei rapporti istituzionali con i vari club soprattutto in tema di Var. L'ex direttore di gara fiorentino diventerà designatore unico di arbitri e Var.



IL RETROSCENA - Una decisione arrivata dopo una lunga trattativa con la FIGC e il suo presidente Gabriele Gravina, non senza parecchi momenti di tensione, secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport.