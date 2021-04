In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il designatoreha parlato anche dell'arbitraggio di Mariani nella recente vittoria della Juventus sul Napoli, spiegando che: ". Lo sanno benissimo anche loro. Il fallo di mano? Due anni fa c'è stata una rivisitazione della regola: colpire il pallone di mano è antisportivo, ma non si può pensare che chi difende intervenga con le braccia dietro la schiena, è un movimento innaturale e rischioso". In quella gara c'era un rigore netto, non dato, ai bianconeri e uno anche per il Napoli. Qui sotto la nostra moviola.