Dopo lo sfogo di Beppe Marotta contro il Var, il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ha risposto così attraverso i microfoni di Sky Sport: "Forse Marotta non era informato che da quest'anno con la Federazione abbiamo instaurato un ruolo che serve da raccordo tra la Lega e i club. A ricoprirlo è Gianluca Rocchi, che è già andato in diversi club per parlare di interpretazione e cambiamento delle regole, ma anche per capire quali sono le aspettative di dirigenti, allenatori e giocatori. Il dialogo è costruttivo, lo vogliamo anche noi. L'obiettivo è migliorare la comunicazione, le parole di Marotta arrivano dopo che abbiamo già creato questa figura".