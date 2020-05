Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli spiega cosa cambierà dopo lo stop per l’emergenza coronavirus ai microfoni di Sport Mediaset: “Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara: quindi confronto tra due persone, non uno contro quattro. Il rispetto parte proprio dalla distanza".



SULLE SPIEGAZIONI DELLE DECISIONI PRESE IN CAMPO - “Se poi le parole vengono travisate, allora questo non favorisce l'apertura delle comunicazioni”.



SUL VAR - "Nella sala VAR ci saranno solo tre figure invece di quattro, così aumenteranno le distanze interpersonali. All'interno della cabina di regia, distanziati da plexiglass e con guanti e mascherine, ci saranno VAR, AVAR e operatore mentre lo spotter, che comunicava con la regia, rimarrà all'esterno".