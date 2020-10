Ecco le parole del designatore degli arbitri Nicola Rizzoli nel servizio de "Le Iene" sulle accuse dell'ex procuratore federale Pecoraro riguardo al "caso Orsato" (la mancata doppia ammonizione di Pjanic in Inter-Juve di aprile 2018): "Pecoraro ha chiesto l'intera audioregistrazione della partita, ma non esiste perché non viene fatta. Ci sono registrazioni solo degli episodi chiave da protocollo Var. Abbiamo mandato tutto a Pecoraro, non c'è nulla da nascondere. Dubito che ci sia un video del Var senza audio. Non ha senso."