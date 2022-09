Intervenuto ai microfoni di QS, l'ex arbitro della Serie A, Nicola Rizzoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sugli errori arbitrali avvenuti in queste prime giornate di campionato.'Prima il 6% di errori, oggi tra l’1 e il 2%. Capisco i tifosi, ma prima c’era il 6% di sbagli. Il è VAR contestato, ma ha ridotto gli errori. Il concetto è chiaro: anche con la tecnologia si può sbagliare, ma ciò non significa che non abbia limitato di molto le sviste. Magari l’avessi avuto quando arbitravo'.