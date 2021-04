L'ex arbitro e oggi designatore di Serie A e B Nicola Rizzoli esce allo scoperto su uno degli argomenti più delicati degli ultimi anni di calcio, raccontando com'è stato vissuto internamente lo scandalo Calciopoli del 2006: "Ha accelerato la mia carriera. Alcuni colleghi mi precedevano nelle graduatorie di merito o per età, ma sono finiti nell'inchiesta e non hanno più arbitrato - svela sul Corriere dello Sport - In generale, però, ci ha fatto molto male. Rimettersi in piedi è stata durissima. Ricostruire un rapporto di fiducia con la gente, convincere gli appassionati che si era fatta pulizia: erano questi gli imperativi. Ancora oggi ci portiamo dietro qualche scoria, ingiustamente".