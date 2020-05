Il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui spiega come anche il corpo degli arbitri si stia preparando alla ripresa augurandosi alcune modifiche: "I primi dieci giorni dallo stop al campionato anche per gli arbitri sono stati l’occasione per uno stop completo, l’hanno usato come occasione per stare con le proprie famiglie in un momento molto difficile. Poi abbiamo ricominciato con incontri video e riunioni tecniche a distanza. L’arbitro per definizione attende la disposizione delle regole per sapere come interpretarle e come riprenderle. Rimettere in forma un arbitro è più semplice rispetto a un giocatore: non c’è l’impatto, non c’è lo scontro fisico.​ L’emergenza legata al virus ci impone la distanza e quindi laddove il capitano verrà a parlare con la giusta distanza e i giusti modi l’arbitro parlerà. Se istintivamente, perché l’istinto e l’adrenalina sono comprensibili, verrà troppo di corsa dimenticando la distanza sarà invitato a mantenersi a un metro e mezzo. Solo se si va oltre il rispetto e la correttezza sarà necessario ammonirlo per comportamento antisportivo". ​