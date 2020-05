Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli è ha fatto chiarezza su un vecchio episodio tra Pjanic e Rafinha durante Inter-Juve del 28 aprile 2018, che negli ultimi giorni è tornato di moda dopo le parole dell'ex Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro: "Giusto anche chiarire, senza fare confusione - ha detto Rizzoli a Sky Sport - Le situazioni da protocollo vengono registrate, ma non dagli arbitri, ma da Okai, un provider della Lega che mette a disposizione le clip per l'Aia, per la didattica. Tutte queste clip, sono poi di possesso dell'IFAB. Pecoraro ha richiesto tutta la registrazione della partita Inter-Juventus, che è una richiesta che non esiste, perché non viene registrato".