Nicola Rizzoli, designatore della Can, ha parlato a Firenze al Centro tecnico federale in occasione dell'inaugurazione del campionato. La stagione 2019-2020 deve ancora cominciare, ma in attesa di capire come la classe arbitrale gestirà le nuove modifiche al regolamento, l'ex arbitro ha già parlato dei cambiamenti che verranno con il dislocamento del Var nel centro unico di Coverciano. "​Il centro Var in corso d'opera a Coverciano porterà grandi benefici e migliorerà notevolmente la classe arbitrale" ha dichiarato Rizzoli, descrivendo poi l'impianto che ospiterà il supporto agli arbitri di Serie A: "​Sarà un centro di oltre 1.000 mq con otto postazioni stile Mondiale, con più potenzialità di utilizzo e controllo - ha spiegato - ci saranno persone dedicate solo al fuorigioco, cinque locali tecnici, una sala riunioni per confronti immediati dopo la partita. L'obiettivo è fare un confronto immediato subito al video. Non mancherà una sala polifunzionale con schermi e tecnologia connesse alla Var". L'obiettivo, in fatto di tempi, è quello di far partire il progetto già da questa stagione.