L'ex attaccante del Torino Ruggiero Rizzitelli ricorda la vittoria dei granata del derby della Mole giocato il 9 aprile del 1995: "Mamma mia, quanto tempo è passato - le sue parole a Corriere Torino -. Ricordo bene anche la settimana che portò alla partita. La nostra vittoria dell’andata aveva dato un grande fastidio ai giocatori bianconeri (Rizzi-gol non dice proprio così, ndr). Ogni giorno sui quotidiani c’erano le loro interviste in cui si dicevano sicuri di potersi prendere una rivincita. Noi del Toro leggevamo tutto e ci caricavamo ancora di più. Vincemmo ancora, perché a volte l’orgoglio e le motivazioni pesano più delle qualità tecniche".



FUTURO STAGIONE - "Io dico che non bisogna danneggiare anche la prossima stagione per finire a tutti i costi questa. Sarebbe bello terminare il campionato anche perché il calcio è una delle più grandi industrie del paese e non bisogna perdere di vista il fattore economico. Però innanzitutto c’è la salute di tutti da tutelare. E poi, come dicevo, non bisogna raddoppiare il danno. Giocare a luglio o agosto finirebbe per incidere negativamente sulla prossima stagione, che non si può posticipare perché già avrà tempi compressi per l’Europeo".