Anche l'ex attaccante della Roma Ruggiero Rizzitelli ha voluto commentare le voci di mercato che vedono coinvolto il talento giallorosso Niccolo Zaniolo. Queste le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport.



'​Le parole di Pinto penso che siano state molto oneste e veritiere perché non vuole prendere in giro i tifosi. Preferisco sempre la verità alle bugie, ma è ovvio che nel calcio di oggi non puoi rifiutare un'offerta folle neanche se si tratta di un giocatore indispensabile. Mi farebbe davvero strano vedere uno come Zaniolo alla Juve'.