Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, ha parlato a Roma Channel con toni molto polemici verso l'arbitraggio di Guida che nel secondo tempo non ha espluso Juan Cuadrado per un tocco di mano: "Questo è un fallo volontario, l'arbitro l'ha visto, perché l'ha fischiato e non l'ha ammonito? E' nel regolamento o no? Anche se fosse stata la prima ammonizione, andava ammonito. Un episodio del genere cambia la stagione alla Lazio, non dimentichiamolo".