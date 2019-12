Era un altro cielo su, quest'oggi. E l'attesa ha assunto i tratti di un racconto, con un contorno diverso ma con tutti i crismi della classica vigilia. Le parole, tanto per iniziare; poi l'allenamento, i sorrisi, quel torello coi venti tocchi che avrà strappato un sussulto d'orgoglio a. Domani si gioca una grossa opportunità: la Supercoppa sarebbe il primo trofeo italiano. Tale da rimuovergli una nomea che, con quello stemma sul petto, può diventare fastidiosa.Media day e preparazione. Non era facile, oggi, entrare nelle condizioni mentali tali da poter affrontare una finale senza possibilità di appello. A consolare MS però è la condizione in cui riversa questa Juventus, arrivata apparentemente al momento migliore all'appuntamento con la prima e importante partita della stagione (chiaro, Champions a parte): "Non so se siamo più avanti o indietro, ma ultimamente in allenamento e in partita mi sto divertendo. Perché ho la sensazione che la squadra sta giocando il calcio che le ho proposto", le parole del tecnico in conferenza . E la sua sensazione è universalmente condivisa nel mondo Juve.La conferenza del mister ha chiuso una mattinata di sole parole. Di seguito, si sono succeduti Dybala, Szczesny, Ramsey e Matuidi. Poi l'allenamento, a partire dalle 17 italiane e cioè le 19 arabe, in un'atmosfera surreale: Poco prima, sessione di autografi e selfie con i tifosi. Per la gioia dei tanti supporters giunti nella città saudita per vedere da vicino tutti i bianconeri, e soprattutto Cristiano Ronaldo. Domani? Risveglio muscolare e poi proiettati completamente sulla gara: c'è la prima partita dai forti brividi e dalle grandi emozioni. Stare sul pezzo è l'unico modo per viverla.