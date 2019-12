Oggi è partita la Lazio in direzione Arabia Saudita: la squadra raggiungerà Riyad in serata, e si è imbarcata intorno all'ora di pranzo a Fiumicino, dove ha preso un volo diretto per la città che ospiterà la finale di Supercoppa (calcio d'inizio domenica alle ore 18.55, orario italiano). Soltanto domani lo farà la Juventus, che in nottata è rientrata da Genova e che osserverà qualche ora di riposo prima di partire per la missione araba: c'è il primo trofeo stagionale da portare a casa.