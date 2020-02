Il VAR è stata una vera e propria rivoluzione per il mondo del calcio ma secondo quanto riporta La Repubblica, preso potrebbe esserci una novità nella novità. In Inghilterra, infatti, si sta studiando un modo per cambiare il fuorigioco, che con la tecnologia in campo è legato ai millimetri, rivisti e calcolati di fronte alla TV. La proposta arriva dall'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger e riguarda casi come quelli (ad esempio) della Juve a Parma, alla prima giornata, quando un gol di Cristiano Ronaldo venne annullato per la spalla oltre la linea di un difensore gialloblù.



CACCIA AL GOL - Una proposta che favorirebbe gli attaccanti, i gol e lo spettacolo. In Inghilterra, infatti, non hanno mai digerito il righello tracciato dalla moviola in campo anche perché spesso avere la punta del piede "oltre" non dà nessun vantaggio. Con la nuova regola verrebbe introdotto il concetto di "luce", per essere in fuorigioco l'attaccante dovrebbe trovarsi con il corpo completamente oltre il difensore, braccia escluse. I guardalinee avrebbero un margine di errore dell'1,2%. Il preside dell'UEfa Ceferin è uno degli sponsor pesanti della proposta che invece trova fredda la Fifa.