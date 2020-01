di Lorenzo Bettoni

Una rivoluzione lenta. Vale per il campo e per il mercato. Sul rettangolo verde Maurizio Sarri sta cercando di dare la sua impronta tenendo in equilibrio le sue idee e le caratteristiche dei calciatori. Ed è proprio sul mercato che Fabio Paratici sta cercando di assecondare le idee del tecnico bianconero che è a corto di terzini. In batteria ne ha solo tre più l'adattato Cuadrado. Per questo Paratici sta cercando di allungare la coperta portando a Torino uno dei laterali più apprezzati dal tecnico bianconero: Emerson Palmeri. Già vicino alla Juve nell'estate del 2017, Emerson è poi passato dalla Roma al Chelsea dove è stato allenato sia da Conte che da Sarri. In queste ore stanno andando avanti i contatti tra la dirigenza della Juve e quella dei Blues che non hanno ricevuto risposta da Emerson sulla proposta di rinnovo recapitata alcune settimane fa.



RIVOLUZIONE - In tutto questo la Juve ha in mano anche Luca Pellegrini che già dalla prossima stagione può tornare alla base. Il laterale ex Roma sta dando importanti conferme con la maglia del Cagliari e lunedì prossimo sarà di scena proprio allo Stadium per giocare in quello che, forse, sarà il suo prossimo stadio. Una decisione sul suo rientro in bianconero verrà presa solo alla fine della stagione. Fino ad ora Pellegrini sta facendo tutte le mosse giuste ma il suo futuro dipende (anche) da come finirà la trattativa con il Chelsea per Emerson. Trattativa che la Juve spera di chiudere già a gennaio con vista giugno. Un'operazione alla Kulusevski. E se entrambi saranno a Torino in estate? A quel punto la Juve potrebbe prendere in considerazione le offerte per Alex Sandro ma in questo caso si parla solo di ipotesi, al momento sul brasiliano non ci sono interessamenti concreti. La Juve però ha bisogno di un nuovo terzino: Pellegrini è già bianconero ma Paratici non molla Emerson. Poi, si vedrà...



