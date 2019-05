Domani si concluderà anche la stagione della Roma. I giallorossi restano teoricamente agganciati alla speranza di accedere alla prossima Champions League, ma il quarto posto dipenderà più da eventuali ed improbabili sconfitte di Inter, Atalanta e Milan che dalla squadra di Claudio Ranieri. Se l’accesso alla competizione europea dovesse effettivamente concretizzarsi, i capitolini darebbero via ad una diaspora per rifondare la formazione. La Juventus monitora la situazione. Infatti, i bianconeri hanno messo nel mirino due talenti della Roma: Kostas Manolas e Nicolò Zaniolo. Più facile arrivare al primo, difensore greco con una clausola di 36 milioni. Sul baby azzurro, invece, il discorso si fa più complesso, data l'intenzione della Roma di non privarsi del giocatore.