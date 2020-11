Rivoluzione Pirlo, che ne cambia altri due rispetto alle attese: fuori Frabotta e Szczesny, dentro Buffon e Bernardeschi. Poi Kulusevski e non Chiesa.



JUVE (4-4-2) - Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Pirlo



CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Klavan, Walukiewicz, Pisacane; Zappa, Marin, Rog, Tripaldelli; Ounas, Joao Pedro; Simeone. All. Di Francesco