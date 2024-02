Piccola grande rivoluzione in arrivo nel mondo del calcio: è in fase di introduzione, infatti, il, che sarà utilizzato in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o in presenza di un cosiddetto "fallo tattico", o ancora di situazioni anti-sportive come possono essere per esempio le trattenute reiterate, come spiega TMW. Stando al Telegraph, il nuovo cartellino prevede un'di dieci minuti. Con due blu - o un giallo e un blu - scatta poi il rosso. Una novità destinata ovviamente a far discutere, che in una prima fase non sarà introdotta nelle competizioni professionistiche di alto livello. Le prove "élite" potrebbero iniziare già in estate, dopodichè in caso di risposta positiva si metterà a punto il protocollo definitivo.