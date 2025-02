Rivoluzione Juventus, da giugno a gennaio è cambiato tutto: inseriti 16 giocatori nuovi

2025 Getty Images

Da giugno a gennaio. Sette mesi nel corso dei quali in casa Juventus è cambiato letteralmente tutto. Si è aperto, ovviamente, un nuovo progetto tecnico avviato con la scelta di portare a Torino Thiago Motta in qualità di nuovo allenatore. Un nuovo corso, una nuova era, la si chiami come si preferisce, che ha fatto da terreno fertile ad una rivoluzione pressoché totale per quanto riguarda l'ossatura della 'nuova' Juve. Ci sono stati addii eccellenti, anche inaspettati, ai quali hanno lasciato spazio diversi volti nuovi che sono e saranno chiamati a plasmare il presente e il futuro di Madama. Per questo motivo, tra la sessione estiva di calciomercato e quella invernale appena conclusa, la Vecchia Signora è stata una delle protagoniste assolute sulla scena nazionale e non solo.

Rivoluzione Juventus: 16 giocatori nuovi

​Michele Di Gregorio (dal Monza)

Pierre Kalulu (dal Milan)

Juan Cabal (dal Verona)

Khephren Thuram (dal Nizza)

Douglas Luiz (dall'Aston Villa)

Francisco Conceicao (dal Porto)

Nico Gonzalez (dalla Fiorentina)

Teun Koopmeiners (dall'Atalanta)

Vasilije Adzic (dal Buchonorst Podgorica)

Samuel Mbangula (promosso dalla Next Gen)

Nicolò Savona (promosso dalla Next Gen)

Jonas Rouhi (promosso dalla Next Gen)

Alberto Costa (dal Vitoria Guimaraes)

Randal Kolo Muani (dal PSG)

Renato Veiga (dal Chelsea)

Lloyd Kelly (dal Newcastle)

A partire scorsa estate, senza usare troppi giri di parole, è nata una nuova Juventus. Cristiano Giuntoli ha infatti cambiato letteralmente pelle e fisionomia ad una squadra che ha aperto le porte ai nuovi protagonisti della scena bianconera, ai quali se sono aggiunti quattro durante la finestra invernale. Il tutto per un totale di 16 giocatori nuovi inseriti all'interno del progetto tecnico della prima squadra. Una rivoluzione? Sì, totale.