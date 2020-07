Sotto esame, alla Juve, non c'è solo Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero sta stentando, ha portato a casa appena due punti nelle ultime tre partite e ora lo scudetto è tornato in discussione con l'Inter che segue i bianconeri di appena sei punti, l'Atalanta sette. Ma non c'è solo Sarri ad essere sotto osservazione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, "ora sono tutti sotto esame".



CALCIATORI IN BILICO - Secondo Tuttosport, c'è mezza squadra in bilico a partire da Federico Bernardeschi o i rientranti Luca Pellegrini e Cristian Romero, a esperti sui quali la Juve non vuole più puntare: poiSami Khedira, ma il centrocampo bianconero potrebbe perdere anche Blaise Matuidi, oltre al già ceduto Miralem Pjanic. E ancora in difesa: Mattia De Sciglio e Daniele Rugani sono fuori dal progetto tecnico. Cedere, però, non sarà facile: sia per la volontà dei giocatori di restare, sia per i pesanti ingaggi che scoraggiano le pretendenti.