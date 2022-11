Pablo, 37 anni anni, è il giovanissimo presidente dell’. Per lui, un passato nella squadra osservatori della. Quest’oggi in Francia sono rimbalzate voci di un possibile ritorno del dirigente alla Vecchia Signora. Voci che si incastrano con quelle che, in questi mesi così difficili, vorrebbero dei cambiamenti nel board della Continassa. Secondo quanto riporta Footmercato: “”.La risposta dell’entourage del presidente dell’OM: “”.