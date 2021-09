La Juventus si mixa con la Nazionale sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Anzi, sulla Gazzetta dello Sport il tema juventino è completamente assente. Il paginone della Rosea è dedicato soprattutto al c.t. azzurro: "Serve il tocco del Mancio".

Al contrario, il Corriere dello Sport apre proprio coi bianconeri: "Rivoluzione Juve, la scossa di Max". Mentre il vero mix tra i due universi si concretizza nel titolone di Tuttosport: "Mancio e Max in alto con Fede". Chiesa uomo chiave sia per Mancini che per Allegri.