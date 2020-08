6









Altro anno, altro rivoluzione. La Juve deve cambiare anche in campo perché troppi giocatori si sono dimostrati non da Juventus. Sarri, probabilmente, pagherà con la panchina, ma non sarà il solo a dire addio ai colori bianconeri. Come riporta Calciomercato.com: "Daniele Rugani potrà salutare in difesa dove ha trovato poco spazio nelle ultime stagioni, così come sulla fascia sinistra servirà un intervento, non può bastare il solo Alex Sandro con De Sciglio adattato e acciaccato. Sami Khedira è un'altra pedina che per via di problemi fisici costanti può essere alla fine del suo percorso in bianconero, a serio rischio cessione; la Juve invece si proietta sulle novità anche in attacco e conta di separarsi da Gonzalo Higuain già durante quest'estate, nonostante i proclami attorno al Pipita parlino di una permanenza fino al 2021. La Juventus vuole cambiare, Higuain può essere ai saluti finali. Mentre Federico Bernardeschi è incluso nei discorsi legati agli scambi". CHI ARRIVA - E chi può arrivare per rinforzare la squadra? Arthur e Kulusevski sono già bianconeri ma Paratici sta cercando altri nomi per rafforzare la rosa. L'unica osservazione di campo di Agnelli dopo la partita di ieri sera è stata sull'età media della squadra: "Sento dire che abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa", ha detto il numero uno bianconero. L'obiettivo sarà dunque migliorare la qualità e svecchiare la carta d'identità della squadra. I profili che cerca Paratici sono un terzino, almeno un altro centrocampista e una punta centrale per rimpiazzare Higuain. Altro anno, altra rivoluzione.