Tira aria di rivoluzione alla Juve. Ancora una volta. Aspettando Cristiano Giuntoli, tra una frenata e una pausa di riflessione. Aspettando la resa dei conti con Max Allegri, tutt'altro che certo di restare sulla panchina bianconera al netto delle dichiarazioni ufficiali sue e di Francesco Calvo. Ma con la consapevolezza che si sta consolidando di almeno una, se non due, stagioni senza Champions e le altre competizioni europee, tanti giocatori sembrano a loro volta prossimi al passo d'addio. Tra chi è già in scadenza di contratto e chi è arrivato alla Juve con lo status di precario, passando per chi resterà sul mercato un po' per scelta e un po' per forza.Scopri tutto in gallery