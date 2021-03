Gli occhi della Juve sono ovunque. Sono in Spagna - scrive il Corriere dello Sport - dove fonti locali raccontano che i dirigenti bianconeri siano attenti a due elementi dal sicuro avvenire. Chi? Gli attaccanti di Real Sociedad e Siviglia: il 21enne svedese Alexander Isak, ex Borussia Dortmund che piace anche al Barcellona, e il classe ’97 marocchino Youssef En-Nesyri. Insieme hanno segnato 31 gol stagionali, entrambi però hanno contratti lunghi e clausole rescissorie non indifferenti. Poi, ci sono altri due nomi molto giovani: il 2003 Jesus Vazquez (Valencia) e il californiano classe 2001 Julian Araujo (Los Angeles Galaxy): terzini di spinta e sicuro futuro.