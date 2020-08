Sfoglia la gallery per vedere gli esuberi onerosi della Juventus

, promosso dall’Under 23 alla prima squadra. Nel corso della stagione, si è mostrato palese come diversi giocatori della rosa siano a fine ciclo, o meglio, appartengono ad un ciclo precedente e non sono stati prontamente venduti.ovvero il prezzo di vendita che permetterebbe di non far registrare una minusvalenza. Ma è un imperativo che la dirigenza intende perseguire Intanto la Juve ha posto un, ovvero un tetto ingaggi per i nuovi giocatori che arriveranno dal mercato,. Comprare sì, ricoprire di oro no.– l’operazione è già partita: Blaise Matuidi andrà all’Inter Miami di David Beckham . Dovrebbe rescindere con la Juve, e questo porterebbe il club aLa sensazione è che il centrocampista francese sia solo il primo di una lista di bianconeri al termine della loro avventura a Torino, ampiamente ingombranti a bilancio e che la Juve cercherà di piazzare sul mercato.