La Juventus è pronta a fare una rivoluzione alla fine di questa stagione. Come scrive Tuttosport, Fabio Paratici si prepara a cedere diversi giocatori: da Khedira a Matuidi, passando per Douglas Costa, Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Pellegrini (che rientrerà dal prestito al Cagliari), Romero (che tornerà per fine prestito al Genoa), Higuain e uno tra Ramsey e Rabiot. Lasceranno la Juve a due condizioni: o per offerte cash (vedi Douglas Costa) o da inserire in qualche scambio (come Bernardeschi).