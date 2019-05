La Champions League non è ancora stata conquistata e questa sera contro l'Empoli l'Inter si gioca tutto. In campo per raggiungere l'Europa che conta, per centrare l'obiettivo, in attesa di un mercato che vedrà una grande rivoluzione. Via Spalletti, dentro Conte, ma con il tecnico toscano lasceranno in diversi: il primo è Mauro Icardi, che piace alla Juve e che ormai hai chiuso con i nerazzurri. Ma non solo. Come scrive la Repubblica, ci sono altri 5 giocatori con le valigie in mano: il primo è Cedric Soares, arrivato in prestito dal Southampton, poi Joao Mario, Antonio Candreva, Joao Miranda ed Ivan Perisic.