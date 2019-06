L’Inter si ristruttura, sotto tutti i punti di vista. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che spiega come il club nerazzurro - che è pronto a cambiare anche sede - sia pronta a nuovi annunci e cambiamenti: prima di tutti Lele Oriali, che tornerà in nerazzurro per la terza volta, ma non solo. Come scrive la rosea, è pronto lo sbarco di un altro uomo proveniente dalla Juventus: la gestione del centro sportivo di Appiano sarà affidata a Marco Scalvini, che in passato ha ricoperto lo stesso ruolo prima alla Lazio e poi negli ultimi tempi proprio nel club bianconero. All’Inter arriva voluto fortemente da Marotta.