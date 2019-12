La Lega Serie A starebbe valutando una rivoluzione vera e propria della Supercoppa Italiana, a partire dalla prossima edizione, quella seguente alla partita di domenica pomeriggio tra Juventus e Lazio. Si parla di un formato simile a quello della Liga, con quattro squadre impegnate: la vincente in campionato, in Coppa Italia, l'altra finalista e la seconda classificata in Serie A, per rendere la competizioni più avvincente e ricca.