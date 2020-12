Si pensava che l'introduzione dell'assistenza tecnologica avrebbe diminuito le polemiche intorno agli arbitraggi. Invece, da quando è stata introdotta la VAR, non sembra essere cambiato molto da quel punto di vista. A breve, però, potrebbe esserci un'ulteriore novità: secondo quanto riporta La Repubblica, l'Associazione italiana Arbitri starebbe pensando di introdurre un portale dedicato dove commentare, in maniera didattica, due o tre episodi a settimana e illustrare sia l'utilizzo della tecnologia, sia gli errori commessi durante il match. In questo modo, la speranza è quella di diminuire le polemiche che si scatenano intorno alle decisioni più controverse dei fischietti italiani.