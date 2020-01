Rivoluzione Fiorentina. Nell'ultimo giorno di mercato il club viola sta chiudendo tante operazioni di mercato anche se non tutti i volti nuovi arrivati a Firenze saranno poi effettivamente a disposizione di Iachini per la sfida dello Stadium. Sono arrivati in Viola Kouame (che però è infortunato al ginocchio), Amrabat (per la prossima stagione) oltre a Igor dalla Spal e Duncan dal Sassuolo. Saltati invece i trasferimenti di Criscito e Laxalt che hanno rifiutato il trasferimento nel club toscano che domenica si presenta a Torino con tanti volti nuovi (a inizio mese è stato preso anche Cutrone) ed in cerca dei tre punti.