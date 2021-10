Un grande cambiamento, per, in vista dei prossimi turni di. A riportare l'indiscrezione è dday.it:"DAZN si appresta, infatti, a passare alla "fase 2" che prevede l'aggiunta del profilo di streaming in risoluzione Full HD, che andrà ad affiancarsi agli altri disponibili. Fino ad ora la miglior qualità diffusa da DAZN era infatti un 720p da 6,6 mbit/sec, risoluzione che segnava un passo indietro rispetto alla diffusione della Serie A via satellite disponibile fino alla scorsa stagione."