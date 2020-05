Rivoluzione Chelsea. I Blues sono pronti a cambiare molti giocatori della rosa di Frank Lampard. Vendere per incassare e reinvestire sul mercato, questo è l'obiettivo della società, che in una situazione difficile dovuta alla pandemia coronavirus è pronta a far partire alcuni giocatori meno utilizzati. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, in quattro sono già sul mercato: Kurt Zouma, Ross Barkley, Michy Batshuayi e Emerson Palmieri, terzino sinistro seguito da tempo dalla Juventus, dove Maurizio Sarri tornerebbe volentieri ad allenare dopo averci già lavorato insieme la stagione scorsa a Londra.