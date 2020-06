La Champions League si prepara alla rivoluzione d'estate. Secondo la Bild, dal 7 agosto inizieranno le Final Eight della competizione, che si giocheranno tutte a Lisbona a partite dal ritorno degli ottavi di finale (la Juve scenderà in campo contro il Lione ripartendo dall'1-0 per i francesi). La scelta della Uefa, come spiega il quotidiano tedesco, è dovuta al fatto che a Lisbona ci sono più stadi e una fiscalità più leggera.