Prima c'è Pogba, poi tutti gli altri. La Juve punta alla rivoluzione del suo centrocampo con il mercato estivo da affrontare con attenzione e preparazione. I bianconeri a gennaio hanno ceduto Emre Can, che ben sta figurando con il Dortmund, senza rimpiazzarlo e ora osservano i possibili colpi. C'era Ivan Rakitic, sfumato all'ultimo ma ancora nell'ordine delle idee e rimandato all'estate, c'è sempre Paul Pogba, il grande obiettivo della Juve. L’acquisto di un centrocampista top è una assoluta priorità, con il Polpo in cima alla lista. Complici anche le difficoltà con lo United e la rottura che sta avvenendo in questi giorni, tra club e il suo agente.



La Juve, però, valuta anche delle alternative: tra queste figura Thiago Alcantara del Bayern Monaco. Come scrive Tuttosport, l'ex Barcellona già da un paio di anni cerca di lasciare la Germania e la prossima estate potrebbe essere quella giusta. Senza un rinnovo importante Thiago Alcantara saluterà, lasciando quel contratto scadenza 2021 a prezzi contenuti. Non a caso - si legge - nei mesi scorsi la Juventus aveva sondato il Bayern, con cui i rapporti sono ottimi, per ragionare su uno scambio tra Thiago e Emre Can. Ma di colpi ne servono almeno due: ecco perché a prescindere da un big, la Juve vuole Sandro Tonali, 19enne del Brescia. Houssem Aouar del Lione è la sua alternativa.