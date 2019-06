L’estate del Barcellona si prospetta incandescente. I blaugrana devono cambiare diverse pedine nello scacchiere di Ernesto Valverde. L’obiettivo è tornare al vertice anche in Europa dopo quattro stagioni fallimentari. Uno dei candidati a lasciare i catalani è Ivan Rakitic: il centrocampista croato è reduce da una stagione poco esaltante e potrebbe partire dopo cinque stagioni. La Juventus è stata accostata da tempo al giocatore, anche se il club campione d'Italia non ha mai pensato concretamente a questa eventuale pista. Al momento i bianconeri stanno ragionando sulla figura del prossimo tecnico, vero e proprio nodo di questo punto dell’anno. L’affare Rakitic non è impossibile, ma prima bisognerebbe fare una cessione importante a centrocampo per poi concentrarsi sull’operazione in entrata.