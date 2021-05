Dopo un finale di stagione deludente, il Barcellona è pronto alla rivoluzione, come annunciato dal presidente Joan Laporta. A pagarne le spese per tutti sarà il tecnico Koeman, che potrebbe lasciare in stagione in favore di Xavi, che ha appena rinnovato con l’Al-Sadd ma che non esiterebbe nuovamente alla chiamata del club blaugrana. Rimpasto in vista per la rosa: come riporta Calciomercato.com, il Barcellona potrebbe fare cassa mettendo sul mercato giocatori come Lenglet, Umtiti, Pjanic, Griezmann, Coutinho e Dembélé (alcuni di questi accostati alla Juventus), mentre Aguero e Depay potrebbero essere i colpi a zero per l’attacco.