1









A Barcellona sarà rivoluzione. Dopo la figuraccia contro il Bayern Monaco, il Barça cambia tutto: Quique Setién non sarà più l'allenatore, al suo posto uno tra Ronald Koeman, Xavi e Mauricio Pochettino. Ma non finisce qui.



PIAZZA PULITA E MESSI - Non solo l'allenatore però, il Barcellona si prepara a stravolgimenti epocali anche in dirigenza (Grau, Abidal e Planes verso l'addio) e soprattutto in rosa: Bartomeu è pronto a fare piazza pulita, anche tra i senatori. Piqué e Suarez, Vidal e Rakitic, Busquets e Jordi Alba: tutti i grandi sono a rischio partenza in estate per ringiovanire la rosa e chiudere definitivamente il ciclo. E con loro, anche quelli che non hanno convinto dal loro arrivo: Umtiti e i costosi Dembelé e Griezmann, per i quali i blaugrana aspettano offerte. E poi ci sono gli 'intoccabili', quei giocatori ai quali, scrive MD, il Barça vuole affidare la ricostruzione: Ter Stegen tra i pali, Lenglet in difesa, De Jong in mezzo al campo, i giovani Riqui Puig e Ansu Fati, questi i pilastri del nuovo corso. E intoccabile per i catalani sarebbe anche Lionel Messi, ma il capitano merita un discorso a parte: la fumata bianca per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2021) non arriva, l'Inter continua a sognarlo. Qui tutto dipende da quelle che saranno le decisione dell'argentino: il Barcellona lo ritiene imprescindibile, ma Messi vorrà ancora restare in uno spogliatoio che si svuoterà di quasi tutti i suoi senatori?