Sono diversi gli episodi che hanno fatto discutere nel fine settimana appena passato. E per questo – scrive La Stampa –, il nuovo corso dei direttori di gara guidati dal presidente Alfredo Trentalange sperimenterà una rivoluzione in stile-UEFA.Una spiegazione tecnica e non altro: gli arbitri non parleranno dopo le gare perché i tempi non sono considerati ancora maturi dall’AIA per la mancanza di collaborazione da tutte le parti.