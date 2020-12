Andrea Pirlo studia la Juve che stasera scenderà in campo contro il Barcellona per giocarsi il primo posto del girone di Champions. Secondo Sky Sport l'allenatore sta pensando di schierare un centrocampo inedito con l'eroe del derbyvicino ad, ex della partita. Una coppia che finora non ha mai giocato dal primo minuto, ma solo in uno spezzone della gara col Cagliari con il risultato già in tasca. Se Pirlo dovesse confermare quest'ipotesi, a rimanere fuori sarebbe Adrien Rabiot.