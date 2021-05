8









Niente premi e taglio ingaggi perché la situazione è piuttosto complessa. Un sacrificio che è stato prima chiesto alla dirigenza e ora sarà proposto ai giocatori, pronti però a fare muro. L'Inter torna nel caos e l’entusiasmo per lo scudetto nerazzurro è già finito. Alla Pinetina, infatti, già prevale la rabbia. Come scrive il Corriere dello Sport, è "tutta conseguenza della volontà di Steven Zhang di tagliare alla squadra (giocatori più staff) una o due mensilità di stipendio (da spalmare nelle prossime due stagioni) e i premi scudetto previsti nei singoli accordi. Insomma, è già arrivata la resa dei conti. Ed era inevitabile, poiché l’Inter è alle prese con una crisi economico-finanziaria grave e complessa". Da parte dei giocatori dell'Inter non c’è disponibilità a rinunciare alcunché: né a mensilità dello stipendio, né al premio scudetto, inserito nei rispettivi contratti, visto che non c’è stata trattativa per uno collettivo. Non ci sono segnali che si possa arrivare ad un accordo complessivo per tutto l’organico. Non ci saranno più concessioni.